Авиация РФ ударила по Купянску: оккупанты попали вблизи рынка и магазина, есть раненые

Последствия российского удара по Купянску. Фото: Национальная полиция

24 октября около 10:00 российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



Россияне попали вблизи магазина и рынка. Частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек.



Из-под завалов достали женщину в тяжелом состоянии. Всего в результате авиационного удара, предварительно, ранения получили четыре человека.



Обновлено 12:45. В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что количество раненых возросло до семи человек - пять женщин и двое мужчин.



На город россияне, предварительно, сбросили авиабомбу ОДАБ-1500.



Обновлено 13:50. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество раненых возросло до девяти человек.



Пострадавшие в возрасте от 40 до 71 года. Четыре человека госпитализированы, среди них один – в тяжелом состоянии, три – в среднем.

Напомним, что российские оккупанты дронами атаковали село Балка Журавка на Луганщине, в результате чего есть раненые.