Російським ударом пошкоджено будинок на Хмельниччині, є постраждалий

У ніч проти 24 жовтня російські військові обстріляли місто Старокостянтинів Хмельницької області. Внаслідок атак є постраждалий та пошкодження. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.



За його словами, сили та засоби протиповітряної оборони збили вісім російських ударних дронів-камікадзе.



«Внаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Продовжується робота з розбирання конструкцій. Одна людина отримала незначні ушкодження», — зазначив Тюрін.



Крім того, пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області.





Раніше ми писали, що 24 жовтня близько 10.00 російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області.