В Третьей штурмовой назвали самые критические направления на фронте

Сейчас тяжелая ситуация абсолютно на всех участках фронта. Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.



«У нас сейчас тяжелая ситуация абсолютно на всех участках фронта. Раньше мы могли говорить о более спокойных направлениях, куда, например, перебрасывали подразделения в качестве отдыха. Сейчас же оккупанты пытаются наступать по всем направлениям, всюду сложно», — отметил он.



По словам Жорина, критическая ситуация наблюдается на Покровском, Торецком и Купянском направлениях.



Заместитель командира заявил, что российские солдаты не будут останавливаться на каком-то городе, они и дальше будут развивать продвижение, пока силы и средства будут позволять. В свою очередь, Силы обороны будут сдерживать захватчиков.



«На фоне этого всего самое главное для всей страны осознать, насколько сейчас трудно украинскому бойцу и насколько все общество должно поддерживать войско. Все, что происходит сегодня — коррупционные скандалы, уставшие от войны посетители концертов и ресторанов — демотивирует солдата. А именно на украинском солдате держится абсолютно все», — резюмировал Жорин.





Ранее мы писали, что российские войска пытаются активно штурмовать Покровское направление и проводить частые атаки на город Селидово.