Россияне с восточных окраин пытаются проникать в Селидово, но украинские войска их выбивают – НГУ

Российские войска пытаются активно штурмовать Покровское направление и проводить частые атаки на город Селидово. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.
Также группы пехоты ВС РФ пытаются проникать в Селидово с восточных окраин, но украинские защитники держат оборону, выбивая и не давая им закрепляться, устанавливать наблюдательные или огневые позиции.
За прошедшие сутки россияне атаковали Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты. Нацгвардейцы ликвидировали и ранили 118 оккупантов, 52 из них – безвозвратные потери, остальные – санитарные.
Армия РФ также активно применяет по Селидово и авиацию. Окрестности города регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам.
Всего на Покровском отрезке фронта 23 октября Силы обороны Украины отразили 38 штурмов российских войск.
Напомним, что аналитики DeepState заявили об ухудшении ситуации в Селидово.