У Третій штурмовій назвали найкритичніші напрями на фронті

Нині важка ситуація абсолютно на всіх ділянках фронту. Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.



«У нас зараз тяжка ситуація абсолютно на всіх ділянках фронту. Раніше ми могли говорити про більш спокійні напрямки, куди, наприклад, перекидали підрозділи як відпочинок. Зараз же окупанти намагаються наступати на всіх напрямках, всюди складно», — зазначив він.



За словами Жоріна, критична ситуація спостерігається на Покровському, Торецькому та Куп'янському напрямках.



Заступник командира заявив, що російські солдати не зупинятимуться на якомусь місті, вони й надалі розвиватимуть наступ, поки сили та засоби дозволятимуть. Своєю чергою, Сили оборони стримуватимуть загарбників.



«На тлі цього найголовніше для всієї країни усвідомити, наскільки зараз важко українському бійцю і наскільки все суспільство має підтримувати військо. Все, що відбувається сьогодні, — корупційні скандали, які втомилися від війни відвідувачі концертів та ресторанів, — демотивує солдата. А саме на українському солдаті тримається абсолютно все», — резюмував Жорін.



Раніше ми писали, що російські війська намагаються активно штурмувати Покровський напрямок та проводити часті атаки на місто Селидове.