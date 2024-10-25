Илон Маск регулярно поддерживает связь с Путиным

Миллиардер Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с Владимиром Путиным. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких действующих и бывших чиновников в США.



Они обсуждают личные темы, а также деловую и геополитическую напряженность, пишет газета. В 2022 году Маск регулярно общался с «высокопоставленными россиянами», рассказал WSJ один источник.



По его словам, в то время Кремль давил на миллиардера и «неявно угрожал» ему. Тогда же Маск часто писал в Twitter (до его покупки и переименования в X), что SpaceX терпит убытки от финансирования терминалов Starlink в Украине.



В октябре Маск выступил в Twitter с мирным предложением по Украине, его инициатива включала продолжение оккупации Крыма и нейтралитет Киева.



С тех пор как рассказали WSJ бывший и действующий источники в разведке, Маск и Путин стали поддерживать регулярные контакты, которые продолжились и в 2024 году.



Кроме того, после 2022 года Маск общался с высокопоставленными чиновниками Кремля, пишет газета. Среди них был первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, сказали газете два источника.



Ранее украинские военные сообщали, что ВС РФ всё чаще применяют терминалы Starlink на оккупированных территориях.



Напомним ГУР стало известно, что российские оккупанты закупают терминалы Starlink в арабских странах.