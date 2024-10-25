Ілон Маск регулярно підтримує зв'язок із Путіним

Мільярдер Ілон Маск з кінця 2022 року підтримує регулярні контакти з Володимиром Путіним. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на кількох чинних і колишніх чиновників у США.



Вони обговорюють особисті теми, а також ділову та геополітичну напруженість, пише газета. У 2022 році Маск регулярно спілкувався з «високопоставленими росіянами», розповіло WSJ одне джерело.



За його словами, тоді Кремль тиснув на мільярдера і «неявно погрожував» йому. Тоді ж Маск часто писав у Twitter (до його купівлі та перейменування в X), що SpaceX зазнає збитків від фінансування терміналів Starlink в Україні.



У жовтні Маск виступив у Twitter із мирною пропозицією щодо України, вона включала продовження окупації Криму та нейтралітет Києва.



З того часу, як розповіли WSJ колишні й чинні джерела в розвідці, Маск і Путін стали підтримувати регулярні контакти, які продовжилися та у 2024 році.



Крім того, після 2022 року Маск спілкувався з високопосадовцями Кремля, пише газета. Серед них був перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко.



Раніше українські військові повідомляли, що ЗС РФ дедалі частіше застосовують термінали Starlink на окупованих територіях.



Нагадаємо, ГУР стало відомо, що російські окупанти закуповують термінали Starlink в арабських країнах.