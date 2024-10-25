Россия усовершенствовала КАБы — теперь они летят дальше

Авиабомба россиян КАБ-500. Фото: ГСЧС Украины

Россияне внесли технические изменения в КАБы, теперь они долетают дальше чем раньше. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Влад Волошин.



«Около месяца назад враг начал применять КАБы по Запорожью. Город расположен на расстоянии более 30 км до ЛБЗ. Поэтому это говорит о том, что противник внес определенные изменения в конструкцию этих КАБов и они теперь долетают значительно дальше, чем было раньше. Враг начал применять эти КАБы по Запорожью и другим городам в зоне их досягаемости», — сообщил Влад Волошин.



В Запорожье оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов области. Россияне нанесли 20 авиационных ударов.



По уточненной информации Генштаба ВСУ, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 153 КАБов.