РФ атакует Кураховскую громаду КАБами, артиллерией и дронами: за сутки пострадал местный житель

Россияне атаковали Кураховскую громаду. Фото: Роман Падун

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 14 октября, обстреляли Кураховскую громаду Донецкой области с помощью авиационных бомб, ствольной артиллерии и дронов. В результате атак один человек получил ранения, также есть повреждения. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



По его информации, россияне ударили из ствольной артиллерии по селу Веселый Гай, один местный житель пострадал. Также под удар попало село Трудовое, населенный пункт был атакован FPV-дронами, было попадание в частный дом.





Кроме того, захватчики обстреливают Курахово, под постоянным обстрелом FPV-дронами центральная часть города, а вечером состоялся авиаудар 5 КАБами по Кураховской больнице.

Также в течение суток оккупанты атаковали различными типами вооружения Успеновку, Трудовое, Веселый Гай, Анновку.



Под постоянным обстрелом находится территория города Горняк, поселка Кураховка, поселка Острое, села Островское, села Новоселидовка, села Измайловка, села Волченко. Обстрелы ведутся различными типами вооружения. Повреждены частные и многоквартирные дома.



Ранее мы писали, что оккупанты 15 октября сбросили авиационную бомбу на село Шахтерское Волновахского района Донецкой области. Известно, что трое людей пострадали, также разрушены дома и учебное заведение.