Росія вдосконалила КАБи — тепер вони летять далі

Авіабомба росіян КАБ-500. Фото: ДСНС України

Росіяни внесли технічні зміни до КАБів, тепер вони долітають далі, ніж раніше. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Влад Волошин.



«Близько місяця тому ворог почав застосовувати КАБи по Запоріжжю. Місто розташоване на відстані понад 30 км до ЛБЗ. Тому це говорить про те, що противник вніс певні зміни в конструкцію цих КАБів і вони тепер долітають значно далі, ніж було раніше. Ворог почав застосовувати ці КАБи по Запоріжжю та інших містах у зоні їх досяжності», — повідомив Влад Волошин.



У Запоріжжі окупанти обстріляли 15 населених пунктів області. Росіяни завдали 20 авіаційних ударів.



За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, вчора противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 153 КАБи.