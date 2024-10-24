РФ сбросила КАБы на Курахово: повреждены дома, есть пострадавшие

Россияне атаковали Кураховскую громаду. Фото: Роман Падун

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 23 октября, обстреляла Кураховскую громаду Донецкой области. Известно о двух пострадавших в городе Курахово, повреждены дома. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



По его словам, россияне сбросили авиационные бомбы на Курахово, попав в пятиэтажный дом, также повреждены другие дома. Один человек травмирован. Чуть позже армия РФ во второй раз нанесла авиаудар по центру города. Повреждены многоэтажные и частные дома, ранен один местный житель.





Падун отметил, что российские захватчики из ствольной артиллерии ударили по селу Анновка, повреждены 4 частных жилых дома. Также досталось селу Трудовое, которое было атаковала с помощью авиабомб.



В течение суток состоялись обстрелы окрестностей сел Успеновка, Трудовое, Веселый Гай, Анновка различными типами вооружения.





Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 23 октября, атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов множество поврежденных домов и зданий.