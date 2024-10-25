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Армия РФ сбросила бомбу на село в Волновахском районе: есть повреждения

25 октября 2024, 13:39

Армия РФ сбросила бомбу на село в Волновахском районе: есть повреждения

Россияне атаковали село Андреевка. Фото: пресс-служба Россияне атаковали село Андреевка. Фото: пресс-служба

В пятницу, 25 октября, российские оккупанты обстреляли село Андреевка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.

«Состоялся вражеский обстрел управляемой авиабомбой УМПБ Д-30СН села Андреевка Волновахского района», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что под удар попал центр села, в результате обстрела были повреждены административные здания и гаражные помещения.

Информации о пострадавших не поступало.



Ранее мы писали, что российская армия 24 октября атаковала село в Покровской громаде Донецкой области. В результате атак погибла местная жительница. Также есть повреждения. 

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