В Бердянске военные из «Шторм Z» зарезали кадыровца — АТЕШ

Информаторы движения «АТЕШ» сообщают, что вечером 23 октября в Бердянске, Запорожской области, россияне убили кадыровца.



В убийстве обвиняют российских военнослужащих из подразделения «Шторм Z». Сообщается, что после посиделок в местном заведении военные начали оскорблять прохожих.



В результате чего завязалась драка с кавказцем. Последнему нанесли множество ножевых ранений, от которых он скончался. Была задержана группа военных, причастных к инциденту.



Оккупационная военная комендатура Бердянска приняла решение разоружить подразделения «Шторм Z» в гарнизоне.



Ранее партизаны «АТЕШ» обнаружили большой склад БК на оккупированной Донетчине.