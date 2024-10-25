Армія РФ скинула бомбу на село у Волноваському районі: є пошкодження

Росіяни атакували село Андріївка. Фото: прес-служба

У п'ятницю, 25 жовтня, російські окупанти обстріляли село Андріївка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Відбувся ворожий обстріл керованої авіабомбою УМПБ Д-30СН села Андріївка Волноваського району», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що під удар потрапив центр села, внаслідок обстрілу було пошкоджено адміністративні будівлі та гаражні приміщення.



Інформації про постраждалих не надходило.





Раніше ми писали, що російська армія 24 жовтня атакувала село у Покровській громаді Донецької області. Внаслідок атак загинула місцева мешканка. Також є ушкодження.