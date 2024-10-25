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Колишній бойовик «ДНР» — тепер член Радбезу РФ

25 жовтня 2024, 16:30

Колишній бойовик «ДНР» — тепер член Радбезу РФ

Президент Росії Володимир Путін увімкнув колишнього донецького бойовика призначив до складу Ради безпеки РФ. Раніше Артема Жогу було призначено представником в Уральському федеральному окрузі.

 Жога змінив на цій посаді тво секретаря генради партії «Єдина Росія» Володимира Якушева, який став першим заступником голови Ради Федерації.

Артем Жога — батько Володимира Жоги — колишнього командира незаконного батальйону «Спарта», який загинув у березні 2022 року. До 2016 року цим батальйоном командував Арсен Павлов («Моторола»), якого також було ліквідовано на окупованій території.

 Володимира Жога було вбито у Волновасі 5 березня 2022 року, а кар'єра його батька стрімко пішла вгору. Вперше із Путіним він зустрівся 9 травня. Глава РФ вручив Артему Жозі зірку Героя РФ, яку посмертно присудили його синові. Вдруге колишній слов'янський бізнесмен приїхав до Кремля 30 вересня 2022 року. Того дня там підписували документи про так зване «возз'єднання» окупованих територій із Росією. Ймовірно, після цього Артем Жога вирішив, що політика йому ближча. 2023 року він приєднався до партії «Єдина Росія» і восени був обраний депутатом «Народної ради» угруповання «ДНР». 20 вересня він став головою цього псевдоутворення.

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