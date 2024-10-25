В Минобороны допустили к эксплуатации компьютерный артполигон

В Украине допустили к эксплуатации компьютерный артиллерийский полигон. Фото: Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации компьютерный артиллерийский полигон. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.



«Комплекс разработала группа украинских программистов как вспомогательный цифровой инструмент для проведения занятий с боевыми расчетами различных видов артиллерийского вооружения. Алгоритмы компьютерной программы создавались с учетом значительного массива реального боевого опыта украинских артиллеристов, приобретенного за годы войны с российским агрессором», — говорится в сообщении.

Как отмечается, визуальный компонент комплекса позволяет, в частности, моделировать выполнение огневых задач и осуществлять анализ их выполнения, проводить разбор действий каждого члена боевого расчета, а также получать рекомендации для исправления ошибок.





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