Дроны ВСУ уничтожили расчёт ПТРК российских войск

Работа дронов ВСУ. Фото: кадр из видео

FPV-дроны подразделения Shadow, которое выполняет боевую задачу на Востоке Украины уничтожили расчет ПТРК российских войск. Военнослужащие опубликовали видео у себя в телеграм.



Для ликвидации захватчиков, военные использовали семь дронов, нанося удары по группе оккупантов один за другим.



В результате атаки украинскими дронами расчет ПТРК был полностью уничтожен, включая троих военнослужащих ВС РФ.



Напомним, армия РФ за сутки потеряла 1240 человек и 25 бронемашин.