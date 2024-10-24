Дроны ВСУ уничтожили расчёт ПТРК российских войск

FPV-дроны подразделения Shadow, которое выполняет боевую задачу на Востоке Украины уничтожили расчет ПТРК российских войск. Военнослужащие опубликовали видео у себя в телеграм.
Для ликвидации захватчиков, военные использовали семь дронов, нанося удары по группе оккупантов один за другим.
В результате атаки украинскими дронами расчет ПТРК был полностью уничтожен, включая троих военнослужащих ВС РФ.
Напомним, армия РФ за сутки потеряла 1240 человек и 25 бронемашин.
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