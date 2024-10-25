У Міноборони допустили до експлуатації комп`ютерний артполігон

В Україні було допущено до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон. Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.



«Комплекс розробила група українських програмістів як допоміжний цифровий інструмент для проведення занять із бойовими розрахунками різних видів артилерійського озброєння. Алгоритми комп’ютерної програми створювались із урахуванням значного масиву реального бойового досвіду українських артилеристів, набутого за роки війни із російським агресором», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, візуальний компонент комплексу дозволяє, зокрема, моделювати виконання вогневих завдань та здійснювати аналіз їх виконання, проводити аналіз дій кожного члена бойового розрахунку, а також отримувати рекомендації для виправлення помилок.





Раніше ми писали, що Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва «Чаклун». Він побудований за літаковою схемою.