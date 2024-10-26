Аудит продолжается, но Кабмин частично возобновил резервирование военнообязанных в Украине

Кабинет министров Украины на заседании 25 октября принял решение о частичном возобновлении резервирования военнообязанных лиц.



Как сообщается на сайте Кабмина, в постановлении предусмотрено, что сотрудники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут продлить срок бронирования на аналогичный срок.



«Это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе тех, которые работают на оборону», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.



Отмечается, что до 15 ноября в Украине проходит аудит предприятий, которые за последние четыре месяца получили статус критически важных.



«Причина аудита — аномальный рост количества критически важных предприятий и количества резервных работников. Это делается в интересах укрепления обороноспособности государства и недопущения злоупотреблений», — отметили в пресс-службе.