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Аудит продовжується, але Кабмін частково відновив резервування військовозобов'язаних в Україні

26 жовтня 2024, 12:32

Аудит продовжується, але Кабмін частково відновив резервування військовозобов'язаних в Україні

Кабінет міністрів України на засіданні 25 жовтня ухвалив рішення про часткове поновлення резервування військовозобов'язаних осіб.

Як повідомляється на сайті Кабміну, в ухвалі передбачено, що співробітники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть продовжити термін бронювання на аналогічний термін.

«Це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, зокрема тих, які працюють на оборону», — йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

Зазначається, що до 15 листопада в Україні відбувається аудит підприємств, які за останні чотири місяці набули статусу критично важливих.

«Причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості резервних працівників. Це робиться на користь зміцнення обороноздатності держави та недопущення зловживань», — зазначили у пресслужбі.

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