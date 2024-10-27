Прикордонники дроном знищили бліндаж і машину окупантів

Прикордонники знищили бліндаж і машину окупантів дроном. Фото: ДПСУ

Співробітники Державної прикордонної служби України показали, як знищили за допомогою дрону бліндаж та машину окупантів РФ. Відео удару служба опублікувала у телеграм-каналі.



«Вибухова доставка від прикордонників. Аеророзвідники Харківського загону спритно "залетіли" у ворожі бліндажі та машину окупантів», — зазначили у ДПСУ.



Крім того, на Харківському напрямку противник сім разів штурмував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ і Стариця.



Раніше повідомлялося, що ППО України збила вночі 41 із 80 російських БпЛА.