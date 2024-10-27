ПВО Украины сбила ночью 41 из 80 российских БпЛА

ПВО Украины сбила 41 из 80 российских дронов. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 27 октября 2024 года Россия атаковала территорию Украины 80-ю ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



«По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях», — говорится в отчете Воздушных Сил ВСУ.



Большинство российских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях. Кроме того, 32 российских беспилотника локально потеряно, а один полетел в направлении Беларуси.



Ранее стало известно, что все летевшие ночью в Киев БпЛА, обезврежены в окрестностях города.