Десантники «накрили» групу кадирівців у Курській області: залишилися живими тільки двоє

Військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади на Курщині вступили в бій із групою кадирівців, лише двоє окупантів залишилися живими.
«95 бригада знищила групу "Ахмат-сили". Бійці, які здалися в полон — отримали медичну допомогу. Решта загинула», — йдеться в опублікованому відео.
Раніше повідомлялося, що продовжується операція в Курській області. Авіація росіян продовжує бомбардувати свої села та міста.
Минулої доби російські літаки завдали 30 авіударів 45 КАБами по власній території. Нагадаємо, прикордонники дроном знищили бліндаж і машину окупантів.
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