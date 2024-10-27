Десантники «накрили» групу кадирівців у Курській області: залишилися живими тільки двоє

Бійці 95 ОДШБр розбили групу кадирівців на Курщині. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади на Курщині вступили в бій із групою кадирівців, лише двоє окупантів залишилися живими.



«95 бригада знищила групу "Ахмат-сили". Бійці, які здалися в полон — отримали медичну допомогу. Решта загинула», — йдеться в опублікованому відео.



Раніше повідомлялося, що продовжується операція в Курській області. Авіація росіян продовжує бомбардувати свої села та міста.



Минулої доби російські літаки завдали 30 авіударів 45 КАБами по власній території. Нагадаємо, прикордонники дроном знищили бліндаж і машину окупантів.