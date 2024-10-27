В Константиновке слышны взрывы, над городом виднеется черный столб дыма

Сегодня, 27 октября 2024 года, в Константиновке Донецкой области вновь зафиксировали «прилеты». Кадры последствий атаки опубликовали в телеграм-канале.
Жители населенного пункта засняли, как город попал под обстрел. Затем в месте удара поднялся столб черного дыма.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Катериновки.
Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.
Напомним, россияне нанесли 3 058 ударов по Донетчине. В результате обстрелов погибли двое жителей, 9 получили травмы, в том числе четверо полицейских.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях