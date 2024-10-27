У Костянтинівці чути вибухи, над містом видніється чорний стовп диму

Сьогодні, 27 жовтня 2024 року, у Костянтинівці Донецької області знову зафіксували «прильоти». Кадри наслідків атаки опублікували у телеграм-каналі.
Жителі населеного пункту зафільмували, як місто потрапило під обстріл. Потім у місці удару піднявся стовп чорного диму.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки.
Окрім цього, ворог атакував у бік Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки.
Нагадаємо, росіяни завдали 3058 ударів по Донеччині. Внаслідок обстрілів загинули двоє мешканців, 9 отримали травми, у тому числі четверо поліцейських.
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