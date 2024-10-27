Потери РФ за неделю составили около 10 520 человек

Потери ВС РФ за неделю составили около 10 520 человек: Павлюк

Потери вооруженных сил РФ за неделю составили около 10520 оккупантов, а также 1732 единицы вооружения и военной техники. Об этом написал командующий Сухопутных войск ВСУ Генерал-лейтенант Александр Павлюк.



По словам Генерал-лейтенанта, за неделю с 20 по 27 октября 2024 года потери противника составили около 10520 человек личного состава.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

66 танков;

244 боевых бронированных машины;

256 артиллерийских систем;

8 РСЗО;

6 установок ПВО;

573 единицы автотехники;

66 единиц спецтехники;

«Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 1 вражескую ракету и 512 БпЛА ОТР», — добавил Павлюк.



Напомним, Россия за прошедшие сутки потеряла 1440 военных и 39 артсистем. Также ВСУ уничтожили две САУ 2С7 «Пион» под Горловкой.