Потери РФ за неделю составили около 10 520 человек

Потери вооруженных сил РФ за неделю составили около 10520 оккупантов, а также 1732 единицы вооружения и военной техники. Об этом написал командующий Сухопутных войск ВСУ Генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По словам Генерал-лейтенанта, за неделю с 20 по 27 октября 2024 года потери противника составили около 10520 человек личного состава.
Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
«Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 1 вражескую ракету и 512 БпЛА ОТР», — добавил Павлюк.
Напомним, Россия за прошедшие сутки потеряла 1440 военных и 39 артсистем. Также ВСУ уничтожили две САУ 2С7 «Пион» под Горловкой.
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