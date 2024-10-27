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Потери РФ за неделю составили около 10 520 человек

27 октября 2024, 16:25

Потери РФ за неделю составили около 10 520 человек

Потери ВС РФ за неделю составили около 10 520 человек: Павлюк Потери ВС РФ за неделю составили около 10 520 человек: Павлюк

Потери вооруженных сил РФ за неделю составили около 10520 оккупантов, а также 1732 единицы вооружения и военной техники. Об этом написал командующий Сухопутных войск ВСУ Генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По словам Генерал-лейтенанта, за неделю с 20 по 27 октября 2024 года потери противника составили около 10520 человек личного состава. 

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 66 танков;
  • 244 боевых бронированных машины;
  • 256 артиллерийских систем;
  • 8 РСЗО;
  • 6 установок ПВО;
  • 573 единицы автотехники;
  • 66 единиц спецтехники;

«Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 1 вражескую ракету и 512 БпЛА ОТР», — добавил Павлюк.

Напомним, Россия за прошедшие сутки потеряла 1440 военных и 39 артсистем. Также ВСУ уничтожили две САУ 2С7 «Пион» под Горловкой.

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