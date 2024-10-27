Втрати РФ за тиждень склали близько 10 520 осіб

Втрати ЗС РФ за тиждень становили близько 10 520 осіб. Фото: Павлюк

Втрати збройних сил РФ за тиждень склали близько 10 520 окупантів, а також 1732 одиниці озброєння та військової техніки. Про це написав командувач Сухопутних військ ЗСУ Генерал-лейтенант Олександр Павлюк.



За словами Генерал-лейтенанта, за тиждень з 20 по 27 жовтня 2024 року втрати противника склали близько 10520 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

66 танків;

244 бойові броньовані машини;

256 артилерійських систем;

8 РСЗВ;

6 установок ППО;

573 одиниці автотехніки;

66 одиниць спецтехніки;

«Окрім цього, нашими захисниками знищено 1 ворожу ракету та 512 БпЛА ОТР», — додав Павлюк.



Нагадаємо, Росія минулої доби втратила 1440 військових і 39 артсистем. Також ЗСУ знищили дві САУ 2С7 «Піон» під Горлівкою.