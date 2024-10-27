Втрати РФ за тиждень склали близько 10 520 осіб

Втрати збройних сил РФ за тиждень склали близько 10 520 окупантів, а також 1732 одиниці озброєння та військової техніки. Про це написав командувач Сухопутних військ ЗСУ Генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За словами Генерал-лейтенанта, за тиждень з 20 по 27 жовтня 2024 року втрати противника склали близько 10520 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
«Окрім цього, нашими захисниками знищено 1 ворожу ракету та 512 БпЛА ОТР», — додав Павлюк.
Нагадаємо, Росія минулої доби втратила 1440 військових і 39 артсистем. Також ЗСУ знищили дві САУ 2С7 «Піон» під Горлівкою.
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