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Втрати РФ за тиждень склали близько 10 520 осіб

27 жовтня 2024, 16:25

Втрати РФ за тиждень склали близько 10 520 осіб

Втрати ЗС РФ за тиждень становили близько 10 520 осіб. Фото: Павлюк Втрати ЗС РФ за тиждень становили близько 10 520 осіб. Фото: Павлюк

Втрати збройних сил РФ за тиждень склали близько 10 520 окупантів, а також 1732 одиниці озброєння та військової техніки. Про це написав командувач Сухопутних військ ЗСУ Генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За словами Генерал-лейтенанта, за тиждень з 20 по 27 жовтня 2024 року втрати противника склали близько 10520 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 66 танків;
  • 244 бойові броньовані машини;
  • 256 артилерійських систем;
  • 8 РСЗВ;
  • 6 установок ППО;
  • 573 одиниці автотехніки;
  • 66 одиниць спецтехніки;

«Окрім цього, нашими захисниками знищено 1 ворожу ракету та 512 БпЛА ОТР», — додав Павлюк.

Нагадаємо, Росія минулої доби втратила 1440 військових і 39 артсистем. Також ЗСУ знищили дві САУ 2С7 «Піон» під Горлівкою.

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