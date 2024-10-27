Главное за день: РФ оккупировала поселок в Запорожской области. Когда выборы в Украине?

Политика



Глава Офиса президента Ермак заявил, что президентские выборы в Украине состоятся сразу после окончания войны.



Боевые действия



Росармия оккупировала Левадное в Запорожской области. Это поселок в Малиновской громаде Пологовского района Запорожской области. Он расположен в 10 км от Донецкой области.



Российские военные, вероятно, расстреляли двух женщин в Селидово. Также оккупационная армия из автоматического оружия расстреляла гражданский автомобиль, где находились двое местных жителей. Один из них получил ранение, первую помощь ему оказали украинские военные.



Российские военные обстреляли почтовое отделение в Херсоне. Один человек погиб, еще двое ранены. Всего за день в Херсонской области трое погибших и девять раненых людей.



В Запорожской области один человек получил ранения в результате обстрела села Беленькое. Еще двое пострадали из-за атаки дронов в Гуляйпольской громаде.



Россия нанесла авиаудар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района Сумской области.



В Тамбовской области возник пожар в ходе атаки беспилотника. Возгорание произошло на диспетчерской станции (ЛПДС) «Транснефть-Дружба» в селе Новоникольское. В этом же селе находится «Мичуринский нефтеперерабатывающий завод».



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