Головне за день: РФ окупувала селище у Запорізькій області. Коли вибори в Україні?

Політика



Глава Офісу президента Єрмак заявив, що президентські вибори в Україні відбудуться одразу після закінчення війни.



Бойові дії



Росармія окупувала Левадне у Запорізькій області. Це селище у Малинівській громаді Пологівського району Запорізької області. Воно розташоване за 10 км від Донецької області.



Російські військові, ймовірно, розстріляли двох жінок у Селидовому. Також окупаційна армія з автоматичної зброї розстріляла цивільний автомобіль, де перебували двоє місцевих мешканців. Один із них отримав поранення, першу допомогу йому надали українські військові.



Російські військові обстріляли поштове відділення у Херсоні. Одна людина загинула, ще двоє поранено. Всього за день на Херсонщині троє загиблих та дев'ять поранених людей.



У Запорізькій області одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу села Біленьке. Ще двоє постраждали через атаку дронів у Гуляйпільській громаді.



Росія завдала авіаудару по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумської області.



У Тамбовській області виникла пожежа під час атаки безпілотника. Займання сталося на диспетчерській станції (ЛВДС) «Транснефть-Дружба» у селі Новомикільське. У цьому ж селі знаходиться Мічурінський нафтопереробний завод.



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