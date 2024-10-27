Оккупанты расстреляли авто в Селидово: начато расследование

ВС РФ расстреляли авто в Селидово, начато расследование. Фото: прокуратура Донецка

По фактам убийства оккупантами жителей Селидово и расстрела гражданского автомобиля начато расследование, информирует руководство Донецкой областной прокуратуры.



Отмечается, что 27 октября 2024 года в нескольких телеграм-каналах была опубликована информация об убийствах оккупантами мирных жителей в Селидово.



На обнародованном видео зафиксировано, как представители войск РФ, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль в населенном пункте.



«Во время атаки в салоне находились двое граждан, один из которых ранен. После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрела», — подтвердили в прокуратуре.

Предварительно, это произошло 24 октября 2024 года. Кроме того, по данным медиа, оккупанты также расстреляли в городе двух женщин.



По данным правоохранителей, в районе частного сектора, который практически не пострадал от активных боевых действий, находятся тела погибших гражданских.



То есть указанные убийства происходили, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником.



Ранее сообщалось, что российские войска пытаются активно штурмовать Покровское направление и проводить частые атаки на город Селидово.