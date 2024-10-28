В Краматорском районе Донецкой области продолжается разминирование деоккупированных территорий, пострадавших от боевых действий. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали видео, как работают саперы.



«Благодаря использованию современной машины механизированного разминирования GSC-200, пиротехники Службы спасения эффективно очищают территории вблизи села Долина, уменьшая риски для спасателей и местного населения», — рассказали в ГСЧС.



Подробно о проблемах разминирования деоккупированных территорий Херсонской области «Новости Донбасса» писали в статье: «Настоящий херсонский арбуз — это часть моего сердца». Как фермер возродил бизнес, выехав из оккупации