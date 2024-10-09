Зеленский встретился с премьером Хорватии: обговорили гуманитарное разминирование и реабилитацию детей

Зеленский встретился с премьером Хорватии. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и обсудили гуманитарные вопросы, а также совместное сотрудничество. Об этом информирует пресс-служба главы государства.







«Оборонная помощь и сотрудничество, гуманитарное разминирование, реабилитация наших детей и раненых воинов, восстановление Украины, наша европейская интеграция стали темами наших переговоров. Также сегодня подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между нашими государствами. Вместе будем развивать сотрудничество между нашими ОПК», — заявил президент.



Он также отметил, что Хорватия продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями по гуманитарному разминированию.

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото: кадр из видео

«Спасибо Хорватии за каждое проявление поддержки нашего государства и людей, за то, что вы вместе с Украиной с начала российской агрессии в 2014 году», — добавил Зеленский.



Напомним, 4 октября, Президент Украины встретился с военнослужащими, которые воюют в Курской области.