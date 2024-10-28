Як розміновують поля під Краматорськом

У Краматорському районі Донецької області продовжується розмінування деокупованих територій, які постраждали від бойових дій. У Державній службі надзвичайних ситуацій показали відео, як працюють сапери.



«Завдяки використанню сучасної машини механізованого розмінування GSC-200, піротехніки Служби порятунку ефективно очищають території поблизу села Долина, зменшуючи ризики для рятувальників та місцевого населення», — розповіли у ДСНС.



Докладно про проблеми розмінування деокупованих територій Херсонської області «Новини Донбасу» писали у статті: «Справжній кавун херсонський — це частина мого серця». Як фермер відродив бізнес, виїхавши з окупації