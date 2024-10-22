Украина получила от Швейцарии 70 млн долларов на технику для разминирования

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал результаты Конференции по противоминной деятельности, которая состоялась на прошлой неделе в Лозанне: около 70 млн долларов помощи и новая техника для разминирования от Швейцарии для пиротехнических подразделений ГСЧС. Об этом говорится в сообщении главы правительства на его телеграм-канале.

«Первая специализированная машина GCS200 была передана во время конференции. Также по итогам мероприятия получили дополнительную объявленную помощь от Канады, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Латвии и других наших партнеров. Благодарны им за важную поддержку в освобождении Украины от российского минного мусора», — подчеркнул Шмыгаль.

Он также сообщил, что в Харьковской области будет реализован пилотный проект по приоритизации гуманитарного разминирования. Украина договорились об этом с Великобританией и Швейцарией во время Конференции по противоминной деятельности в Лозанне.

«Мы уже вернули в эксплуатацию 35 тысяч квадратных километров наших земель. Стараемся в разы ускорить темпы работ. Наша амбициозная цель — к 2033 году обследовать абсолютное большинство потенциально заминированной территории», — добавил премьер-министр.

Ранее СМИ сообщали, что Япония заказала у украинских производителей технику для разминирования, которую планирует передать Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в рамках долгосрочного партнерства.