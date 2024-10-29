«Белые ангелы» эвакуировали в Сумской области многодетную семью из-под обстрелов

«Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью из-под огня в Сумской области. Фото: кадр из видео

Эвакуационные группы национальной полиции продолжают эвакуировать население Сумщины, спасая мирных жителей из-под обстрелов. Про это сообщили в пресс-центре в Нацполиции.







«На этот раз "Белые ангелы" эвакуировали женщину с четырьмя малолетними детьми», — отметили правоохранители.



В эвакуационной группе рассказали, что жить в таких условиях невыносимо: громкие взрывы, опасность для жизни и ощущение постоянного страха особенно негативно влияют на психику детей.



Поэтому жителей, проживающих на территории под постоянными обстрелами, призывают обращаться за помощью к эвакуационной группе на Сумщине по телефону 0502521288.



Ранее под прицелом российских беспилотников провели эвакуацию местных жителей из Курахово.