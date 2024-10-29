«Білі янголи» евакуювали на Сумщині багатодітну сім'ю з-під обстрілів

«Білі янголи» евакуювали багатодітну сім'ю з-під обстрілу в Сумській області. Фото: кадр із відео

Евакуаційні групи національної поліції продовжують евакуювати населення Сумщини, рятуючи мирних мешканців з-під обстрілу. Про це повідомили у пресцентрі Нацполіції.







«Цього разу "Білі янголи" евакуювали жінку з чотирма малолітніми дітьми», - зазначили правоохоронці.



В евакуаційній групі розповіли, що жити в таких умовах нестерпно: гучні вибухи, небезпека для життя та відчуття постійного страху особливо негативно впливають на психіку дітей.



Тому мешканців, які проживають на території під постійними обстрілами, закликають звертатися за допомогою до евакуаційної групи на Сумщині за телефоном 0502521288.



Раніше під прицілом російських безпілотників провели евакуацію місцевих жителів із Курахового.