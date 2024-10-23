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У Кураховому на Донеччині поліцейські провели евакуацію під прицілом російських дронів

23 жовтня 2024, 16:58

У Кураховому на Донеччині поліцейські провели евакуацію під прицілом російських дронів

Під прицілом російських безпілотників провели евакуацію місцевих жителів із Курахового Донецької області поліцейські з групи «Білий янгол». Про це сьогодні повідомила поліція Донецької області.

Зазначається, що одну жінку група забрала практично з передової, прорвавшись до неї на швидкості 150 км/год. Згодом виявиться, що поліцейські врятували їй життя двічі.

Іншу, з тяжкими пораненнями, доправили до лікарів під прицілом десятків ударних дронів росіян.

«Дороги біля міста Курахове майже непроїзні — кожні 5-15 хвилин їх патрулюють російські безпілотники», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня російські війська обстріляли міста Мирноград та Курахове Донецької області. У Кураховому пошкоджено п'ятиповерхівку та адміністративну будівлю. Загинула одна людина, ще одна – зазнала поранень.

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