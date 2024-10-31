Белый дом: Войска КНДР в бою — это законная цель для ударов

Около 8 тысяч военных из КНДР были переброшены в Курскую область РФ. Ожидается, что в ближайшие дни они будут участвовать в военных действиях, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «Интерфакс-Украина».



«По нашим оценкам, всего в России находится около 10 000 северокорейских солдат, и, по последним данным, до 8000 из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», — сказал Блинкен на пресс-конференции с южнокорейским коллегой, главой Пентагона и министром обороны Южной Кореи в Вашингтоне.



Блинкен указал, что Россия обучает солдат КНДР артиллерии, БПЛА, базовым пехотным операциям, включая расчистку окопов, что «свидетельствует о том, что она полностью намерена использовать эти силы во фронтовых операциях».



В случае, если военные из КНДР будут задействованы в боевых действиях против Украины, они станут законными военными целями, подчеркнул Блинкен.



«Если эти войска примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями», — сказал он.



Госсекретарь заявил, что одна из причин, по которой Россия обратилась к северокорейским войскам, заключается в том, что Кремль в отчаянии.



По информации Белого дома, Россия несет около 1200 потерь в день на востоке, больше, чем когда-либо во время войны.



В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США тесно консультируются с союзниками, партнерами и другими странами региона по поводу событий с КНДР и «наших ответных мер».



Остин подчеркнул, что по указанию президента Соединенные Штаты продолжат увеличивать помощь в сфере безопасности для Украины, «как и наши союзники и партнеры в Контактной группе по обороне Украины».



Напомним, что президент Владимир Зеленский ответил, поможет ли Запад войсками из-за вступления солдат КНДР в войну против Украины.