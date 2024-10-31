Білий дім: Війська КНДР у бою — це законна ціль для ударів

Близько 8 тисяч військових із КНДР було перекинуто до Курської області РФ. Очікується, що найближчими днями вони братимуть участь у військових діях, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«За нашими оцінками, всього в Росії знаходиться близько 10 000 північнокорейських солдатів, і, за останніми даними, до 8000 з них були перекинуті в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це відбудеться найближчими днями», — сказав Блінкен на пресконференції з південнокорейським колегою, головою Пентагону та міністром оборони Південної Кореї у Вашингтоні.



Блінкен зазначив, що Росія навчає солдатів КНДР артилерії, БПЛА, базових піхотних операцій, включаючи розчищення окопів, що «свідчить про те, що вона має намір використовувати ці сили у фронтових операціях».



У разі, якщо військові з КНДР будуть залучені у бойових діях проти України, вони стануть законними військовими цілями, наголосив Блінкен.



«Якщо ці війська візьмуть участь у бойових діях або операціях з підтримки бойових дій проти України, вони стануть законними військовими цілями», — сказав він.



Держсекретар заявив, що одна з причин, через яку Росія звернулася до північнокорейських військ, полягає в тому, що Кремль у розпачі.



За інформацією Білого дому, Росія зазнає близько 1200 втрат на день на сході більше, ніж будь-коли під час війни.



Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США тісно консультуються з союзниками, партнерами та іншими країнами регіону щодо подій з КНДР і «наших заходів у відповідь».



Остін наголосив, що за вказівкою президента Сполучені Штати продовжать збільшувати допомогу у сфері безпеки для України, «як і наші союзники та партнери у Контактній групі з оборони України».



Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відповів, чи допоможе Захід військами через вступ солдатів КНДР у війну проти України.