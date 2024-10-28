Для Киева не будет никаких новых ограничений на использование американского оружия против северокорейских сил, если они вступят в бой против украинских сил. С таким заявлением выступила заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



Как сообщает «Голос Америки», Сингх сообщила, что северокорейские войска, «вполне вероятно», движутся в направлении Курска, однако у США нет подробностей относительно количества войск или оборудования, которое они имеют.



В свою очередь президент США Джозеф Байден заявил, что отправка Северной Кореей солдат в Россию является опасным событием.



«Очень опасно», — сказал Байден журналистам после того, как досрочно проголосовал на выборах в США, сообщает AFP.



Президент США выступил с заявлением после того, как Пентагон сообщил, что Пхеньян отправил около 10 тысяч военнослужащих для прохождения подготовки в России, что превысило предыдущие оценки.

Первые грузовики с северокорейскими войсками, вероятно, достигли линии фронта в Курской области. Об этом сообщило Главное управление разведки минобороны Украины со ссылкой на перехваченные радиопереговоры российских военных.