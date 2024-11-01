Полиция эвакуировала многодетную семью из Константиновки. Фото: полиции Донецкой области

Экипаж полицейских «Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью из Константиновки. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.







«13-летний Дмитрий всегда носит с собой турникет и говорит, что при необходимости сможет себе помочь. Рядом с его домом уже прилетали вражеские снаряды. Сейчас парень вместе со своими трехлетними братом и сестрой - уже в безопасности. Вывезли из-под обстрелов многодетную семью полицейские Константиновки и экипаж полиции Бахмута "Белый ангел"», — говорится в сообщении полиции.



Местная семья решила эвакуироваться из-за постоянных обстрелов. 13-летний Дмитрий, 3-летний Арсений и 3-летняя Алиса почти все время проводили в квартире и уже месяц не гуляли на улице.



Правоохранители забрали семью на бронированном автомобиле и доставили в шелтер. Далее с помощью волонтеров семья отправится в Киев на постоянное место жительства.



Ранее «Белые ангелы» эвакуировали в Сумской области многодетную семью из-под обстрелов.