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«Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью из Константиновки

01 ноября 2024, 15:45

«Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью из Константиновки

Полиция эвакуировала многодетную семью из Константиновки. Фото: полиции Донецкой области Полиция эвакуировала многодетную семью из Константиновки. Фото: полиции Донецкой области

Экипаж полицейских «Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью из Константиновки. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.



«13-летний Дмитрий всегда носит с собой турникет и говорит, что при необходимости сможет себе помочь. Рядом с его домом уже прилетали вражеские снаряды. Сейчас парень вместе со своими трехлетними братом и сестрой - уже в безопасности. Вывезли из-под обстрелов многодетную семью полицейские Константиновки и экипаж полиции Бахмута "Белый ангел"», — говорится в сообщении полиции.

Местная семья решила эвакуироваться из-за постоянных обстрелов. 13-летний Дмитрий, 3-летний Арсений и 3-летняя Алиса почти все время проводили в квартире и уже месяц не гуляли на улице.

Правоохранители забрали семью на бронированном автомобиле и доставили в шелтер. Далее с помощью волонтеров семья отправится в Киев на постоянное место жительства.

Ранее «Белые ангелы» эвакуировали в Сумской области многодетную семью из-под обстрелов.

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