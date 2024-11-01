«Білі янголи» евакуювали багатодітну сім'ю з Костянтинівки

Екіпаж поліцейських «Білі янголи» евакуювали багатодітну родину з Костянтинівки. Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області.
«13-річний Дмитро завжди носить із собою турнікет і каже, що за потреби зможе собі допомогти. Поруч із його будинком вже прилітали ворожі снаряди. Нині хлопець разом зі своїми трирічними братом та сестрою – вже у безпеці. Трьох дітей разом з мамою евакуювали з-під обстрілів поліцейські Костянтинівки та екіпаж поліції Бахмута "Білий янгол"», - йдеться у повідомленні поліції.
Місцева родина вирішила евакуюватися через постійні обстріли. 13-річний Дмитро, 3-річний Арсеній та 3-річна Аліса майже весь час проводили у квартирі й вже місяць не гуляли на вулиці.
Правоохоронці забрали родину на броньованому автомобілі та доставили у шелтер. Далі за допомогою волонтерів сім'я вирушить до Києва на постійне місце проживання.
Раніше «Білі ангели» евакуювали на Сумщині багатодітну родину з-під обстрілів.
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