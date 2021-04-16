Настоящие друзья неприемлемого не предложат — Ермак об итогах встречи Зеленского и Макрона

Во время встречи Президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона не звучало неприемлемых для Украины предложений. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в комментарии телеканалу «1+1».



«Никакие предложения, которые бы выходили за рамки интересов Украины даже не звучали. Звучала общая позиция Украины, Франции, Германии о продолжении переговоров в нормандской формате», — сказал Ермак.



Он подтвердил информацию о встрече советников «нормандской четверки» 19 апреля. Ермак подчеркнул, что у стран общая позиция, которую они будут отстаивать.



«У нас есть принципиальная позиция, у нас есть позиция в переговорах в Минске и в нормандском формате, поэтому предлагать Украине что-то, что выходит за рамки наших интересов, думаю, настоящие друзья даже не будут пытаться», — добавил руководитель Офиса Президента.



Ермак отметил, что сама встреча Зеленского с Макроном уже является свидетельством поддержки Украины Францией. Кроме того, по словам Ермака, по ситуации с концентрацией российских вооруженных сил Украина чувствует поддержку всех своих партнеров.



«Думаю, что и поддержка и позиция, которую сегодня демонстрируют все наши партнеры, есть абсолютно четким сигналом, который приведет к снижению этого напряжения», — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Сегодня, 16 апреля, во Франции прошла трехсторонняя встреча президентов Франции и Украины, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, которая присоединилась по видеосвязи.



По итогам заседания Владимир Зеленский анонсировал встречу советников глав «нормандской четверки» на 19 апреля. По его словам, к этой встрече каждая сторона подготовит свои предложения по кластерам для урегулирования конфликта на Донбассе.



Меркель и Макрон отметили важность реализации минских соглашений и высказались за продолжение переговоров в «нормандском формате».



Лидеры Украины, Франции и Германии входят в Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе. Также туда входит Россия.



30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с Меркель и Макроном по видеосвязи. Одной из тем трех лидеров был Донбасс.







