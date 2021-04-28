Зеленский назвал Ватикан оптимальным местом для встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский считает, что Ватикан был бы «идеальным местом» для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о мире. Об этом глава государства заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, которое опубликовал Офис президента.



На вопрос, могла ли пройти такая встреча в Риме или Ватикане, Зеленский ответил: «Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол — это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно исполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего».



По словам украинского лидера, «место встречи должно вызывать доверие обеих сторон, а посредник с таким авторитетом может предоставить ту уверенность, которой не хватает попыткам договориться Украине и России».



«В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», — добавил Зеленский.



Он также считает, что «встреча обязательно состоится». «Встреча, для начала, предстоит на территории, которая олицетворяет мир и диалог», — подчеркнул Зеленский.



По его словам, Встреча с Путиным нужна, «чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру».



«Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы? Это открытые вопросы, и ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрей Ермак уже отдал», — добавил Зеленский.

20 апреля президент Зеленский в видео обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной. 27 апреля в Кремле повторили позицию Путина о нежелании обсуждать Донбасс при личной встрече.



Киев отверг возможность прямых переговоров с «Л-ДНР».