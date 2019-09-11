«Едем домой». Цемаха в Москве встретила дочь

Мария Цемах, дочь боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха, подозреваемого в деле о крушении малазийского лайнера MH17 над Донбассом, опубликовала в социальной сети фото с отцом.



Пост в сети «Вконтакте» она подписала: «Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои. Едем домой!».

В записи не уточняется, куда именно дочь и отец направляются домой. Согласно информации СМИ, в конце июня Цемаха задержали дома в подконтрольном группировке «ДНР» городе Снежное, где также жила его дочь.



До сообщения о встрече с отцом Цемах опубликовала фото автобуса «Донецк-Москва» и пост, в котором называет Москву «великим стольным градом нашей большой родины».

Цемаха обвиняют в создании террористической организации. Также он является фигурантом дела о сбитом «Боинге» рейса МН17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.



5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.



Украина согласилась с требованием России внести Цемаха в список на обмен. При этом прокуратура Нидерландов просила не выдавать его Москве.



7 сентября в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев — 24 военных моряка, а также 11 политзаключенных.



Российской стороне также были переданы, по предварительной информации, 35 человек, в том числе Цемах.



Нидерланды пытались предотвратить передачу российской стороне в рамках обмена Цемаха. С просьбой не выдавать фигуранта к Украине обратилась прокуратура Нидерландов.



После обмена прокуратура Нидерландов переквалифицировала статус Владимира Цемаха из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского «Боинга».