Германия отправит Украине 4 системы ПВО IRIS-T в 2025 году — Писториус

ПВО IRIS-T. Фото: German Aid to Ukraine

Министерство обороны Германии анонсировало новый пакет военной помощи Украине, который будет финансироваться за счет более чем 11 миллиардов евро, выделенных в марте для поддержки до 2029 года.

В рамках пакета Германия направит Украине:

4 ЗРК IRIS-T (включая 2 установок SLM и 4 пусковых SLS)

300 ракет для ЗРК IRIS-T

30 ракет MIM-104 Patriot

300 разведывательных беспилотников

120 ПЗРК

25 боевых машин пехоты Marder 1A3

15 танков Leopard 1A5

14 артиллерийских систем

100 радаров наземного наблюдения

около 130 000 снарядов калибра 155 мм

Кроме того, в Министерстве обороны Германии отметили, что в ближайшие годы будут заключены дополнительные соглашения о поставке дополнительных систем IRIS-T и 1 100 радаров наземного наблюдения.



Примечание: По данным пресс-релиза МО Германии, средства будут использованы для закупки систем ПВО с разным радиусом действия, что может означать поставку только 2 огневых установок IRIS-T SLM и 4 пусковых установок IRIS-T SLS.