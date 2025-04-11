Германия отправит Украине 4 системы ПВО IRIS-T в 2025 году — Писториус

Министерство обороны Германии анонсировало новый пакет военной помощи Украине, который будет финансироваться за счет более чем 11 миллиардов евро, выделенных в марте для поддержки до 2029 года.
В рамках пакета Германия направит Украине:
Кроме того, в Министерстве обороны Германии отметили, что в ближайшие годы будут заключены дополнительные соглашения о поставке дополнительных систем IRIS-T и 1 100 радаров наземного наблюдения.
Примечание: По данным пресс-релиза МО Германии, средства будут использованы для закупки систем ПВО с разным радиусом действия, что может означать поставку только 2 огневых установок IRIS-T SLM и 4 пусковых установок IRIS-T SLS.
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