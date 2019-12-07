РФ увеличит число пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса

В декабре в Ростовской области начнет функционировать уже 8 пунктов выдачи российских паспортов для жителей неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в комментарии ТАСС.



«Сейчас работают шесть пунктов [выдачи паспортов в упрощенном порядке]. Через две недели откроются еще два. К новому году на территории Ростовской области будут работать восемь пунктов выдачи», — сказал Водолацкий.



Новые пункты планируют открыть в городах Красный Сулин и Гуково.



«Мы проанализировали, что количество заявлений в ближайшие месяцы будет увеличиваться», — добавил Водолацкий.

Ранее РФ выделила более 144 млн рублей для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса.