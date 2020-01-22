В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний

«МВД» при группировке «ДНР» задержала местного блогера и члена «общественной палаты ДНР» Александра Болотина. Об этом сообщает донецкий блогер «Сеня Анатолич Варм».



«Разговаривал с семьей Болотина Александра. Могу констатировать факт незаконного задержания Болотина органами МВД ДНР», — написал он в Facebook.



По его информации, Болотина задержали 21 января в 9:00 утра и продержали до 18:00 без составления протокола задержания. Позже блогера задержали снова.



«Болотина изолировали практически на 10 часов без всяких санкций и протоколов. Позвонить семье не дали возможности. Соответственно доступа к адвокату у него не было. Через 15 минут после звонка на 102 Болотина привезли домой и составили акты об изъятии оргтехники. Сейчас , спустя 13 часов после первого незаконного задержания, Болотина отвезли в следственный изолятор без составления необходимых документов. По крайней мере, семье не выдали никаких протоколов и санкций. Мотивировали тем, что не обязаны ничего составлять и давать», — раззсказал «Сеня Варм».



Он добавил, что доступ в СИЗО семье смогут дать лишь после двух суток с момента задержания.



В январе Болотин опубликовал несколько публикаций в соцсетях, посвященных отсутствию питания в школах Макеевки. В ситуации он обвинил «мэра» города Сергея Голощапова. После этого он призвал главу «ДНР» Дениса Пушилина уволить председателя «Общественной палаты» Александра Кофмана за давление. Также у него возник конфликт с представителями «министерства информации ДНР», которые утверждают, что проблем с питанием в макеевских школах нет. Накануне Болотин сообщал об угрозах в свой адрес со стороны работников «Мининформа ДНР».

В марте 2019 года Болотин заявил, что на него напали люди в камуфляже и забрали телефон.