Заводы «ДНР» выплатили зарплату за декабрь в конце февраля

На подконтрольной группировке «ДНР» территории перед работниками металлургических предприятий погасили задолженность по зарплате за декабрь 2019 года. Об этом сообщает Telegram-канал DonTel, а также работники предприятий в соцсетях.



Речь идет о предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис».



Задолженность окончательно была погашена 20-21 февраля. Работники получали зарплату частями — по 10-20%.



При этом о выплате зарплаты за январь и февраль речь пока не идет.

Весной 2017 года на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях украинские собственники потеряли контроль над своими промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис». В их числе и «Ясиновский коксохимический завод».



Сейчас «Внешторгсервис» является фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.



Формально «Внешторгсервис» зарегистрирован в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкции за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».