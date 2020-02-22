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Заводы «ДНР» выплатили зарплату за декабрь в конце февраля

22 февраля 2020, 12:23

Заводы «ДНР» выплатили зарплату за декабрь в конце февраля

На подконтрольной группировке «ДНР» территории перед работниками металлургических предприятий погасили задолженность по зарплате за декабрь 2019 года. Об этом сообщает Telegram-канал DonTel, а также работники предприятий в соцсетях.

Речь идет о предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис».

Задолженность окончательно была погашена 20-21 февраля. Работники получали зарплату частями — по 10-20%.

При этом о выплате зарплаты за январь и февраль речь пока не идет.

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Весной 2017 года на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях украинские собственники потеряли контроль над своими промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис». В их числе и «Ясиновский коксохимический завод». 

Сейчас «Внешторгсервис» является фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Формально «Внешторгсервис» зарегистрирован в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкции за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».

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