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Рабочим завода в Макеевке выдали только 10 процентов от зарплаты за декабрь

15 февраля 2020, 09:30

Рабочим завода в Макеевке выдали только 10 процентов от зарплаты за декабрь

В неподконтрольной украинским властям Макеевке рабочие «Ясиновского коксохимического завода» (ЯКХЗ) получили только 10% от суммы зарплаты за декабрь. Об этом рабочие ЯКХЗ рассказали в видеоблоге.

Один из них показал сообщение о зачислении 1165 рублей (415 гривен), датированное 11 февраля.

Мужчины недовольны ситуацией. Они рассказали, что им приходится брать короткие отгулы, чтобы заработать деньги в другом месте. Автор блога отметил, что сейчас временно работает доставщиком цветов.

Также рабочие ЯКХЗ рассказали, что руководство им предлагает рассчитаться, но они отказываются, опасаясь, что тогда им не выплатят задолженность. «Отдали бы мне все деньги — декабря, январь, отпускные — я бы рассчитался сразу», — заявил один из рабочих.

По словам мужчин, задолженность по зарплате есть и на других предприятиях, которые контролирует компания «Внешторгсервис».

Автор блога отметил, что резкие задержки начались после прошения рабочих поднять зарплаты. Он допускает, что руководство могло пойти на такой шаг умышленно.

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Весной 2017 года на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях украинские собственники потеряли контроль над своими промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис». В их числе и «Ясиновский коксохимический завод». 

Сейчас «Внешторгсервис» является фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Формально «Внешторгсервис» зарегистрирован в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкции за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».

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